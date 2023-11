Principais ofertas de jogos para Xbox com até 90% de desconto

Tá na hora de parar tudo o que estiver fazendo para dar uma olhada nas principais ofertas de jogos para Xbox desta semana. Como de costume, listamos as 40 principais promoções para Xbox One, Xbox Series S e Series X em mídia física e formato digital com até 90% de desconto.

Xbox Game Pass recebe mais 3 novos jogos em novembro; veja!Dentre os destaques de games para Xbox com preço reduzido nesta semana, você vai encontrar títulos como Dragon Ball Xenoverse 2 , My Hero's One Justice , Fable III, Ride 4 e Manual Samuel , que ainda está custando apenas R$ 1,90.As melhores promoções para Xbox na Microsoft Store Dragon Ball Xenoverse 2 é uma das ofertas em destaque desta semana no Xbo





