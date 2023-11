Principais notícias do jornal O DIA - 7 de novembro

As principais notícias do jornal O DIA desta terça-feira, dia 7 de novembro, são: Na manchete, Marinha tem 1,9 mil militares em missão nos portos do Rio e de São Paulo Em Economia, estado do Rio de Janeiro oferece mais de 6.

200 chances de empregos e estágios Em Ataque, Vasco vence o Botafogo por 1 a 0, sai do Z-4 e joga pressão para o líder do Brasileiro Em D, Ludmilla e Brunna Gonçalves se preparam para ser mães, com fertilização in vitro nos EUA Em Rio de Janeiro, furto de arte sacra em igreja do Rio é investigado pela Polícia Federal Sequestro de bebê em maternidade foi premeditado, apontam as investigaçõe

TERRANOTİCİASBR: Enem 2023: acompanhe a correção comentada do primeiro diaA partir de 18h30, principais cursinhos disponibilizam correção comentada do primeiro dia de prova

REVİSTAISTOE: Blindados chegam ao porto do Rio no primeiro dia de novas regras de segurançaDois veículos blindados da Marinha foram posicionados na manhã desta segunda-feira, 6, no acesso ao porto do Rio. Na Baía de Guanabara, lanchas e

JORNALOGLOBO: No primeiro dia da GLO no Rio, passageiros relatam abordagem normal no Aeroporto do GaleãoPresença de militares da Aeronáutica não é percebida nos terminais

MUNDO ESPN: Martinelli abre bastidores de como é dia a dia com o 'gênio' DinizMartinelli foi uma das peças-chave do Fluminense na conquista da CONMEBOL Libertadores

JORNALODİA: Adolescente desaparece após ser afogar em Ipanema; Marinha alerta sobre ressacaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

VALORECONOMİCO: Cresce a interferência dos conselhos na gestão, dizem CEOsPesquisa com 97 executivos-chefes mostra aproximação maior dos “boards” no dia a dia das companhias

