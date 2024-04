Primeiro-ministro israelense investiga incidente trágico na Faixa de Gaza

Primeiro-ministro israelense destacou que Israel investiga o caso e está em contato com os governos para fazer de tudo 'para evitar que isso ocorra no futuro'. 'Infelizmente, no último dia, houve um incidente trágico em que as nossas forças atingiram de maneira não intencional pessoas inocentes na Faixa de Gaza. Isso acontece na guerra e estamos investigando. Estamos em contato com os governos e faremos de tudo para evitar que isso ocorra no futuro', disse Netanyahu no vídeo.

O ataque contra um comboio da WCK, que aconteceu ao sul de Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, foi condenado por diversos governos estrangeiros, que exigiram esclarecimentos ao governo de Netanyahu. A ONG afirmou que coordenava os movimentos de suas equipes no território palestino com o governo de Israel e opera cozinhas em regiões em crise fornecendo refeições quentes gratuitas. A primeira vez que operou em uma zona de guerra foi na Ucrânia

