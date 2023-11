Primeiro-ministro do Qatar diz que acordo para libertação de reféns do Hamas está perto e que últimos empecilhos são apenas 'logísticos'





Conflito Israel-Hamas: 'Passei pelo inferno', diz refém de 85 anos solta pelo HamasYocheved Lifschitz é uma das quatro pessoas libertadas após a invasão do Hamas. Estima-se que mais de 200 israelenses ainda sejam mantidos como reféns.

Conflito Hamas-Israel: Netanyahu rejeita 'pausa humanitária' no conflito com Hamas até que reféns sejam libertadosMilitares israelenses afirmam que 242 pessoas são mantidas em poder do Hamas. EUA defendem que interrupção temporária do conflito pode ajudar a libertar essas pessoas.

Conflito Israel-Hamas: Israel segue bombardeando Gaza no domingo; Hamas diz que 55 morreramUm porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, disse que os ataques aéreos ajudariam a reduzir os riscos para as forças israelenses, que estão concentradas ao redor da fronteira.

Jornal alemão confirma império do Hamas, com luxo na Turquia e no QatarLíderes do grupo terrorista vivem em hotéis luxuosos fora de Gaza; cúpula construiu império financeiro no valor de cerca de US$ 700 milhões

Netanyahu reitera que nada vai deter uma invasão militar de Israel por terra em GazaPrimeiro-ministro israelense afirmou que o objetivo é resgatar os reféns e destruir o Hamas.

“Guerra continuará com toda a força”, diz Netanyahu; apesar de apelos por cessar-fogoPrimeiro-ministro de Israel afirmou que todos os membros do Hamas estão marcados para morrer

