Primeiras-damas do Flu se reúnem no Maracanã: 'mulheres adoradas' diz esposa de Felipe Melo. Boca Juniors e Fluminense se enfrentam pela final da Libertadores, neste sábado, no Maracanã. Veja que horas é o jogo e assistir ao vivo. O local de prova pode ser conferido no cartão de confirmação na Página do Participante; provas serão aplicadas neste domingo e no dia 12 de novembro. Liberação de brasileiros em Gaza: Brasil vê jogo de empurra entre Israel e Egito.

Fluminense ou Boca Juniors, quem tem mais torcida no Maracanã? Veja fotos e compare. Apesar dos transtornos causados, a previsão é de tempo firme no Sul e Sudeste do país. Estados do Centro-Oeste e Nordeste, especialmente, têm chances de temporais

:

TERRANOTICIASBR: Cambistas vendem ingressos para final da Libertadores por até R$ 7 milDuelo entre Boca Juniors e Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro, terá arquibancada cheia

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »

VEJA: Polícia mira torcidas organizadas do RJ em dia de final da LibertadoresDecisão entre Fluminense e Boca Juniors ocorre às 17h no Maracanã

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Fluminense x Boca Juniors: equipe do GLOBO traz cobertura e análises da final no MaracanãNo Maracanã, tricolor busca o primeiro título da competição, enquanto os xeneizes tentam a sétima taça

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

LANCE!: Boca Juniors e Fluminense se enfrentam no MaracanãBoca Juniors e Fluminense entram em campo no sábado (4), Às 17h, no Maracanã. Em jogo único, o confronto mexe com a rivalidade histórica entre brasileiros e argentinos, valendo a maior glória do futebol sul-americano.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação »

JORNALEXTRA: Final da Libertadores: entrada do Maracanã tem confronto entre torcedores do Boca Juniors e policiaisConfusão generalizada aconteceu no setor norte, espaço destinado aos hermanos que vieram ao Rio acompanhar a decisão

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Final da Libertadores: entrada do Maracanã tem confronto entre torcedores do Boca Juniors e policiaisConfusão generalizada aconteceu no setor norte, espaço destinado aos hermanos que vieram ao Rio acompanhar a decisão

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »