Primeira fotografia do monstro do Lago Ness é tirada em 1933

Hugh Gray foi o autor da primeira fotografia do que seria o monstro do Lago Ness. Gray fazia sua caminhada habitual após a igreja em volta do Lago Ness, na Escócia, em um domingo de novembro de 1933. Mas ele interrompeu seu passeio ao ver algo boiando na água, a menos de um metro de distância dele. Gray rapidamente tirou várias fotografias do que ele descreveu como sendo 'um objeto de dimensões consideráveis'.

Alguns meses antes, em abril de 1933, a dona de um hotel local Aldie Mackay e seu marido haviam descrito um animal parecido com uma baleia para o jornal Inverness Courier. E, no verão escocês de 1933, um homem chamado George Spicer afirmou ter observado 'a forma mais próxima de um dragão ou animal pré-histórico que já vi na vida'. Ele descreveu uma criatura com dois a três metros de comprimento, que carregava 'um carneiro ou outra espécie de animal' para o jantar. Desde os primeiros avistamentos, registrados na segunda metade do século 6°, o animal foi considerado uma lenda popular





🏆 7. g1 » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Criança é estuprada após ser convidada por homem para nadar em lago, diz PMMenino, de 9 anos, estava em parque quando homem o abordou e o convidou para ir até um local em que pudessem nadar

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Trump conta a membro de Mar-a-Lago sobre ligações com líderes estrangeirosGravações sobre envolvimento de Trump em compartilhamento de informações sensíveis de governo são reveladas

Fonte: CNNBrasil - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Namorada de medalhista brasileiro no Pan se joga em lago para comemorar ouro; vejaLucas Verthein venceu prova no single skiff. Ele e a namorada são atletas de remo

Fonte: CNNBrasil - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Em remake de ‘Renascer’, Fábio Lago é pai que abandona a filha Maria Santa no bordelBaseada na obra de Benedito Ruy Barbosa, a próxima novela das nove da Globo estreia em janeiro

Fonte: jornalextra - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

O antes e depois de Serra Pelada, o garimpo ilegal que se tornou um lago tóxicoEspecialistas entrevistados pelo Terra comentam os casos ocorridos na região no final da década de 1970 e os impactos ambientais e econômico

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Barcos seguem parados na areia do Lago de Tefé (AM), onde mais de 100 botos morreramPadre mostra situação da seca na região. Rios só vão subir quando chegar água vinda dos Andes

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »