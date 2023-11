Primeira fase da Unicamp aborda ChatGPT, 'Guardiões da Galáxia' e racismo com textos de Sueli Carneiro e Luther King

Inteligência artificial, racismo, reflexo da colonização nos indígenas, música brasileira sob o regime militar e uso de anabolizantes estiveram entre os temas abordados na primeira fase do vestibular da Unicamp 2024, realizado neste domingo (29).

O exame tem duração de cinco horas. A prova é composta por 72 questões de múltipla escolha. Veja abaixo a repercussão e cronograma. O que dizem os estudantes? Douglas Calado, de 22 anos, achou a parte de humanas difícil, mas observou que se o candidato está "antenado no que está acontecendo mundo, já tem uma dianteira boa".

Douglas Calado, de 22 anos, prestou o vestibular da Unicamp em Piracicaba — Foto: Rafael Bitencourt/ g1 João Simões, de 20 anos, que presta o exame para administração, achou a prova mais fácil que as de anos anteriores, que realizou em casa, para treinar. headtopics.com

Breno Capelleto, de 18 anos, que concorre para engenharia de controle e automação, avaliou que a prova exige bastante do candidato.

Belford Roxo realiza evento do novo projeto ‘Guardiões da Fauna’ com alunos da rede municipalNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

1ª fase da Unicamp acontece neste domingo (29.out)1ª fase da Unicamp acontece neste domingo (29.out) Consulte Mais informação ⮕

Unicamp 2024: veja horários e o que levar para a prova deste domingo (29)Mais de 64 mil candidatos farão prova com 72 questões a partir das 13h deste domingo Consulte Mais informação ⮕

Caso Jeff Machado: confira como foi a primeira audiência dos acusados de matar atorNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: mulheres são mais de 100 milhões pela primeira vez; entenda por queCom longevidade maior, parcela feminina na população tende a aumentar, porque elas cuidam mais da saúde. Violência urbana e no trânsito faz mais vítimas entre os homens Consulte Mais informação ⮕

Viih Tube abre álbum de fotos de primeira vez da filha na Disney: 'Realizando um sonho'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕