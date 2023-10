Primeira equipe médica da Cruz Vermelha entra em Gaza desde o início da guerra Hamas-Israel

Uma equipe médica da Cruz Vermelha entrou na Faixa de Gaza pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro, disse nesta sexta-feira (27) uma porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). Esta equipe, que acompanha um comboio humanitário com vários caminhões de ajuda, inclui vários médicos especializados em ferimentos de guerra, segundo o CICV.

326 pessoas foram mortas desde o início da guerra e quase 19 mil ficaram feridas na Faixa de Gaza. Três dias após a luz verde de Israel, obtida pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro comboio humanitário entrou em 21 de outubro no pequeno território palestino, proveniente do Egito, através da passagem de Rafah - a única não controlada por Israel.

