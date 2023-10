Previsão do tempo: Fim de semana começa com chuva e calor

Rio – Os cariocas devem enfrentar pancadas de chuvas isoladas até segunda-feira (30), devido às áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera, reforçadas pelo calor, que influenciarão o tempo na cidade a partir de sábado (28). Segundo o sistema Alerta Rio, as chuvas, que terão intensidade moderada a forte, devem cair durante a tarde e noite pelos próximos três dias.

O tempo, no entanto, volta a esfriar na terça-feira (31), quando áreas de instabilidade juntamente com ventos úmidos do oceano o manterão instável, com previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A quantidade poderá passar de 10 mm/h em pelo menos um ponto da cidade. Os termômetros deverão marcar entre 17°C e 29°C.

