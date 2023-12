Previsão de crescimento da economia brasileira é revisada para cima

A previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano subiu, passando de 2,84% para 2,92%. A estimativa está no boletim Focus desta segunda-feira (11), pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC), em Brasília, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para o próximo ano, a expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB - a soma dos bens e serviços produzidos no país) - é de crescimento de 1,51%.

Para 2025 e 2026, o mercado financeiro projeta expansão do PIB em 2% para os dois anos. Superando as projeções, no terceiro trimestre do ano a economia brasileira cresceu 0,1%, na comparação com o segundo trimestre de 2023, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano, a alta acumulada foi de 3,2%. Com o resultado, o PIB está novamente no maior patamar da série histórica, ficando 7,2% acima do nível pré-pandemia, registrado nos três últimos meses de 201





cartacapital » / 🏆 10. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Sem previsão de chuvas, capitais ultrapassam 40º neste domingo; veja como ficam próximos diasUma onda de calor tem afetado quase todas as regiões do país durante o final de semana

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Com sensação de 48°C, cariocas lotam praias da Zona Sul; veja a previsãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Mercado reduz previsão da inflação de 4,63% para 4,59% este anoProjeção de expansão da economia fica em 2,89%

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Mercado reduz previsão da inflação de 4,63% para 4,59% em 2023Projeção de expansão da economia fica em 2,89%. Para 2024, a perspectiva situou-se em 3,92%

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Após tsunami meteorológico, chuva deve voltar a Santa Catarina; veja previsão do tempoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Sul do país tem previsão de chuvas volumosas nesta semanaEstados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão em alerta de perigo de tempestade, segundo o Inmet

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »