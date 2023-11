Previdência brasileira é a 65ª pior de ranking; veja formas de não depender do INSS

Ou seja, é provável que não haja contribuintes suficientes para garantir a aposentadoria de novos pensionistas. O estudo ainda considerou a previdência brasileira como uma das mais generosas do mundo.40% e 60% de um salário médioEntretanto, por mais que o governo tente garantir o máximo possível de benefícios a geração atual de pensionistas, o fato é que.

Como disse, existe uma série de regras para definir o valor final da aposentadoria de uma pessoa, mas este exemplo pode resumir a situação da maioria das pessoas: Imagine que, pela regra atual, o “João”, de 45 anos, vai contribuir pelo teto por 20 anos até se aposentar por idade, aos 65 anos.considerando que o teto em 2023 é R$ 7.507,49

Entretanto, como vimos, a grande parte dos aposentados ganha menos que isso no Brasil. E por mais que pareça um valor razoável, definitivamente não é uma renda para viver “tranquilo”, especialmente se consideramos que nessa fase da vida alguns custos tendem a ser maiores.No nosso exemplo, para o “João” receber o teto, ele precisaria contribuir por 40 anos com o INSS, o dobro do tempo mínimo de contribuição para homens.

E, se em algum momento da vida, ele contribuir sobre um salário menor, o que é normal no início da carreira,Isso porque o valor do benefício, após a reforma da Previdência, depende da média de todas as contribuições.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

O_ANTAGONISTA: A manobra do INSS para diminuir a fila do auxílio-doençaMinistério da Previdência Social e INSS publicaram portaria conjunta alterando regras para beneficiários do auxílio-doença.

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Veja o que abre e fecha no Feriado de FinadosNa quinta-feira, os bancos não abrem, assim como as agências do INSS

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Comissão do Senado aprova projeto que pretende zerar fila do INSSComissão do Senado aprova projeto que pretende zerar fila do INSS

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Senado aprova projeto que pretende zerar fila do INSSSenado aprova projeto que pretende zerar fila do INSS

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Projeto que pretende zerar fila do INSS deve ser votado hoje no SenadoProjeto que pretende zerar fila do INSS deve ser votado hoje no Senado

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Comissão do Senado deve votar projeto que cria programa para reduzir fila do INSSO PL institui o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social e autorizará o Ministério da Previdência Social a utilizar a telemedicina na perícia médica federal

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕