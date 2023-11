Prevenção e acesso: como São Paulo lida com as questões de saúde para a população

Novamente, o Antagonista Meeting contou com a mediação de Mauro Tagliaferri, jornalista com 29 anos de profissão, formado pela Universidade de São Paulo, repórter especial e apresentador na RedeTV!, editor e âncora do noticiário “Nova Manhã”, da rádio Nova Brasil FM.

JORNALODİA: Mauro Vieira participa de nova reunião do Conselho de Segurança, em Nova YorkChanceler brasileiro embarca neste domingo à noite

LANCE!: Em tarde de 'Pablos', Athletico-PR e São Paulo empatam pelo Campeonato BrasileiroEm tarde de 'Pablos' e 'Lei do ex', Athletico-PR e São Paulo empataram por 1 a 1 na Ligga Arena, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

CNNBRASİL: Atos das comunidades judaica e palestina marcam domingo (29) em São PauloManifestações pacíficas pedem por cessar-fogo e libertação de reféns

CNNBRASİL: Athletico-PR x São Paulo ao vivo: acompanhe o jogo pelo Campeonato BrasileiroOnde assistir e tempo real dos lances e das estatísticas do jogo da 30ª rodada do Brasileirão

TERRANOTİCİASBR: Em São Paulo, jovem terá que atravessar 67 km para local de prova do EnemEstudante deve demorar, em média, três horas para chegar ao local de prova. No Rio de Janeiro, além da distância, candidatos também temem a violência

CNNBRASİL: Athletico-PR e São Paulo empatam em jogo sonolento pelo BrasileirãoPablo, para o Furacão, e Pablo Maia, para o Tricolor, marcam na Ligga Arena

