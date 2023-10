“Pressões adicionais” podem mudar estimativas para 2024, diz secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que há um cenário “mais desafiador” para as contas do governo em 2024. De acordo com ele, há “pressões adicionais” surgindo que podem afetar as estimativas para zerar o déficit, feitas pela equipe econômica, para o ano que vem.

Ceron também citou que parte delas vai ajudar nas contas do próximo ano, como as decisões do Carf e o projeto de lei de subvenções – a mudança na tributação de grandes empresas que recebem benefícios fiscais nos estados. Segundo apurou a CNN, o governo vai concentrar esforços para aprovar, até o fim do ano, a proposta das subvenções.

