Preso é encontrado morto após confessar crime

Wellington Silva Rosas, de 39 anos, havia confessado o crime à polícia e estava há uma semana no Centro de Detenção Provisória. Segundo fontes da emissora, Wellington e outros presos tinham sido retirados da cela enquanto serviços de reforma eram feitos no local. Os detentos teriam sido encaminhados para a enfermaria do Centro de Detenção, de onde, depois de algum tempo, se ouviram gritos. Wellington foi encontrado morto.

Ainda de acordo com a emissora, suspeita-se que ele tenha sido esganado por um dos seus companheiros de cela após assediá-lo. O crime teria sido uma forma de Wellington atingir a mãe da jovem, com quem não estava mais junto. Apenas no dia seguinte à morte da filha, o suspeito decidiu sair com o corpo dela em uma caixa de papelão e abandoná-lo na avenida

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Rússia prorroga por três meses detenção de jornalista norte-americano preso por espionagemTribunal decidiu que profissional ficará detido até 30 de junho; Washington pede libertação

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Morre na cadeia homem que assassinou e escondeu corpo de filha em buraco em SPWellington Da Silva Rosas, de 39 anos, estava preso do Centro de Detenção Provisória (CDP) II de Pinheiros, na capital paulista

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Advogado é preso suspeito de participar de execução no Centro do RioUm advogado foi preso pela Polícia Civil suspeito de participar da execução de outro advogado no Centro do Rio. O crime ocorreu ao lado da sede da OAB e o suspeito foi identificado como Cezar Daniel Mondego de Souza. Ele teria participado do monitoramento da vítima antes do crime.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Líder de quadrilha responsável por roubos de 'saidinha de banco' é preso no Centro do RioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Homem suspeito de assassinar a filha é morto em prisão em SPWellington Silva Rosas, de 39 anos, havia confessado o crime à polícia e estava há uma semana no Centro de Detenção Provisória

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Ministro Wellington Dias visita a Estação da Cidadania em Belford RoxoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »