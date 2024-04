Presidentes dos EUA e China discutem estabilidade em Taiwan

Na mais recente comunicação entre as duas maiores potências do mundo, os presidentes Joe Biden dos Estados Unidos e Xi Jinping da China abordaram questões cruciais em uma conversa telefônica que durou uma hora e quarenta e cinco minutos. Esse encontro virtual sinaliza um esforço mútuo para evitar a escalada de tensões, especialmente com os eventos iminentes em Taiwan.

Biden procurou afirmar a importância da manutenção da paz e liberdade de navegação, dois pilares essenciais para a estabilidade global. A preocupação com a estabilidade no Estreito de Taiwan e as ações nos mares internacionais foram os pontos centrais da conversa. Com Taiwan prestes a inaugurar sua nova presidência, o equilíbrio delicado na região é uma pauta de interesse global, e os Estados Unidos parecem decididos em garantir que quaisquer alterações sejam tratadas com a máxima cautel

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



o_antagonista / 🏆 22. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

China diz aos EUA para não tomar partido na questão do Mar do Sul da ChinaPEQUIM (Reuters) - A China disse que os Estados Unidos devem se abster de 'provocar problemas' ou tomar partido na questão do Mar do Sul da China, depois que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que um acordo de segurança com

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Sobrevivente de Auschwitz que virou alfaiate de presidentes dos EUA morre aos 95 anosNascido em 1928, Martin Greenfield era filho de uma família judia abastada em uma cidade da então Tchecoslováquia

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Morre aos 95 anos sobrevivente de Auschwitz que virou alfaiate de presidentes e estrelas dos EUAMartin Greenfield escapou acidentalmente da morte em campo de extermínio nazista após aprender a costurar com colega e usar camisa de um guarda

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

EUA e Reino Unido acusam China de ciberespionagem de milhões de pessoasPor James Pearson e Raphael Satter e Christopher BingWASHINGTON (Reuters) - Autoridades norte-americanas e britânicas apresentaram denúncias, impuseram sanções e acusaram Pequim nesta segunda-feira de uma abrangente campanha de ciberespionagem, que...

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

China Evergrande cancela pedidos de reestruturação de dívida externa nos EUAA empresa e suas unidades haviam solicitado aval de um tribunal de Nova York, em agosto do ano passado, para equacionar débitos de mais de US$ 19 bilhões

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Rússia e China vetam resolução do EUA para cessar-fogo em GazaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »