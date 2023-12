Presidentes de Guiana e Venezuela concordam em evitar escalada do conflito pela região de Essequibo

Os presidentes de Guiana, Irfaan Ali, e Venezuela, Nicolás Maduro, concordaram em evitar a escalada do conflito pela região de Essequibo, conforme anunciado em declaração conjunta nesta quinta-feira (14), após reunião em São Vicente e Granadinas. Além disso, os líderes acertaram que se reunirão novamente no Brasil nos próximos três meses, "ou em outro momento acordado".

O Brasil havia se oferecido para sediar um novo encontro, através do assessor internacional do presidente Lula, Celso Amorim, conforme antecipado pela CNN. Ao final do texto há um agradecimento tanto para o chefe de Estado brasileiro quanto para o diplomata. Entre os destaques do documento assinado pelos dois países está o acordo para "não ameaçar ou usar a força uns contra os outros em quaisquer circunstâncias, incluindo aquelas decorrentes de quaisquer controvérsias entre os dois Estados". "Ambos os Estados se absterão, seja por palavras ou atos, de agravar qualquer conflito ou desacordo decorrente de qualquer polêmica entre ele





