Presidente sanciona Lei Orçamentária Anual de 2024 com cortes de R$ 5,6 bilhões

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei Orçamentária Anual de 2024, nesta segunda-feira (22), com cortes de R$ 5,6 bilhões dos recursos previstos para as emendas de comissão (controladas por parlamentares).A LOA aprovada pelo Congresso Nacional previa um orçamento turbinado de R$ 16,6 bilhões, que foram reduzidos pelo governo federal para o montante de R$ 11 bilhões. Ainda assim, o valor é consideravelmente superior aos R$ 6,9 bilhões para essas emendas aportados em 2023.

Na reunião em que a sanção foi sacramentada, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que tentará buscar alternativas para recompor esse orçamento parlamentar ao longo do ano. Segundo o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues (Sem Partido-AP), os cortes nas emendas de comissão foram feitos por conta de um motivo “para ser comemorado”, que foi a queda da inflação. “Uma circunstância em que o Governo e o Congresso temos que celebrar é o fato de termos tido uma inflação meno





