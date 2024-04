Presidente Lula cancela participação em evento de comemoração da Polícia Federal

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silvia (PT) cancelou sua participação no evento de comemoração dos 80 anos da Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (3), em Brasília (DF). O motivo da ausência, segundo a assessoria de Lula informou, é que os horários dos compromissos na agenda do presidente no período da tarde coincidiram. Na terça-feira, o Palácio do Planalto chegou a divulgar “aviso de pauta” informando que o chefe do executivo compareceria ao evento.

Na quarta, antes da cerimônia começar, integrantes da equipe de segurança e da comunicação da presidência estiveram no auditório da sede da PF para fazer os preparativos de praxe para participação do presidente. Auxiliares de Lula chegaram a confirmar que ele iria à solenidade. Entretanto, o evento não constou na agenda presidencial divulgada ao longo do dia. A celebração estava prevista para começar às 16h, mas começou apenas às 18h10. O governo federal foi representado por ministros de Estad

