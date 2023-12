Presidente dos EUA convida presidente ucraniano para visita em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convidou seu colega ucraniano, Volodimir Zelensky, a visitá-lo na terça-feira em Washington, onde também se reunirá com o líder republicano da Câmara de Representantes, depois que o Congresso bloqueou um pedido de recursos para ajudar a Ucrânia.

Os dois presidentes "vão discutir as necessidades urgentes da Ucrânia" em sua luta contra a invasão russa, e "a importância vital do apoio continuado dos Estados Unidos neste momento crítico", declarou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em nota divulgada neste domingo (10). A Presidência ucraniana informou, também em nota, que a reunião se concentrará em assuntos-chave, como "uma maior cooperação de defesa entre a Ucrânia e os Estados Unidos, particularmente através de projetos conjuntos na produção de armas e sistemas de defesa aérea, bem como na coordenação de esforços entre nossos países no próximo ano





