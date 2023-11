Presidente do Superior Tribunal Militar afirma que Forças Armadas não estão blindadas contra facções criminosas

O presidente do Superior Tribunal Militar (STM), brigadeiro Joseli Parente Camelo, afirma que as Forças Armadas não estão imunes ao assédio de facções criminosas, contradizendo a ideia de uma identidade militar blindada. O comentário é feito em referência ao livro de Celso Castro, lançado há 34 anos, que afirmava que a percepção dos próprios militares era de uma identidade blindada.





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

“Não quero as Forças Armadas na favela brigando com bandido”, diz LulaPresidente afirmou que o governo federal não acionará o dispositivo da Garantia da Lei e da Ordem (GLO)

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Forças Armadas de Israel prendem 11 pessoas na CisjordâniaOrganização afirma que dois dos detidos integravam o grupo terrorista Hamas; desde o início do conflito, militares afirmam que mais de mil palestinos foram presos na região

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

'Inconstitucional', diz MPF sobre normas que limitam ingresso de mulheres nas Forças Armadas'Inconstitucional', diz MPF sobre normas que limitam ingresso de mulheres nas Forças Armadas

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Proposta em tramitação no Congresso quer disciplinar impeachment de comandantes das Forças ArmadasLegislação sobre o tema está sendo revista no Senado; texto também prevê novas situações em que o presidente da República pode ser afastado do cargo

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Lutei com as Forças Armadas de Israel em Gaza: isso me fez lutar pela pazTal como a invasão que os militares israelenses disseram agora ser iminente, aquela campanha foi precipitada por atrocidades cometidas por terroristas do Hamas

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Lula marca reunião para definir limites da atuação das Forças Armadas no RJLula marca reunião para definir limites da atuação das Forças Armadas no RJ

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »