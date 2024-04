Presidente do Senado revoga trechos de medida provisória enviada pelo governo Lula

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta terça-feira, 2, que a decisão dele de revogar trechos de uma medida provisória enviada pelo governo Lula (PT) não é uma afronta e nem abala a relação com o Palácio do Planalto. Como mostramos, o parlamentar deixou perder a validade o trecho de MP que trata da reoneração da alíquota previdenciária de municípios de até 140 mil habitantes.

'Queria primeiro fazer um importante estabelecimento do nosso bom alinhamento com o governo federal, em especial, com o Ministério da Fazenda e com o ministro Fernando Haddad. Isso não abala a relação que nós estabelecemos, inclusive, muito proveitosa no ano de 2023, com aprovações importantes, inclusive, a reforma tributária, todos os projetos no final das contas, do Ministério da Fazenda, foram muito bem recebidos, tanto na Câmara quanto no Senado Federal', afirmou Pachec

