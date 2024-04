Presidente do Senado mantém desoneração da folha de pagamento dos municípios

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), manteve a desoneração da folha de pagamento dos municípios, o que impôs mais uma derrota ao governo no Congresso Nacional. A decisão foi recebida com irritação no Ministério da Fazenda, chefiada por Fernando Haddad. Na prática, Pacheco não prorrogou a validade do trecho da medida provisória do governo sobre o tema.

Com isso, cidades com até 156 mil habitantes voltarão a pagar 8% do INSS (seguridade social), e não mais 20%, como o ministro Haddad queria. “Não há nenhum tipo de afronta, nenhum tipo de ato de irresponsabilidade fiscal. Se há algum erro, que se discuta, então, através de um processo legislativo regular, através de um projeto de lei que busque mudar o modelo estabelecido pela lei e não pela medida provisória”, disse Pacheco. O prejuízo estimado pela equipe econômica é R$ 10 bilhões por ano. Haddad cobrou 'compromisso de todos' para manter as contas públicas sob controle. Para este ano, a meta é déficit zero

