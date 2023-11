Presidente do Senado conversa com ministro do STF sobre PEC que limita decisões monocráticas

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta 4ª feira (22.nov) que conversou na 3ª (21.nov) com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a respeito da(PEC) que limita decisões monocráticas e pedidos de vista na Corte e nos tribunais superiores. A declaração foi dada em entrevista coletiva no Salão Azul do Senado."Eu conversei ontem com o ministro Alexandre de Moraes, inclusive a respeito desse tema", pontuou.

"Reiterei ao ministro Alexandre, como fiz já em outras oportunidades com outros ministros do STF, que a intenção dessa PEC, é muito bom que se deixe isso muito claro, que a intenção é um aprimoramento





