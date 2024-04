Presidente do São Paulo se pronuncia sobre acusações de manipulação de resultados

Presidente do São Paulo, Julio Casares se pronunciou sobre as acuções de John Textor, dono da SAF do Botafogo. O empresário americano publicou em seu site oficial um relatório que diz que jogadores do Tricolor estariam envolvidos em manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro do ano passado.Casares repudiou a acusação de Textor e disse que o São Paulo irá tomar medidas jurídicas.“O São Paulo está tomando medidas práticas e objetivas junto ao STJD, junto a esfera cível e criminal.

Se ele afirma ter ocorrido irregularidades, que prove e mostre documentos. Mas que não fale abertamente atingindo milhões de torcedores, atletas e uma instituição. O São Paulo quer esclarecimentos', disse o presidente do São Paulo.Textor aponta a goleada sofrida pelo São Paulo para o Palmeiras, por 5 a 0, como um jogo que teria sido manipulado por atleta

Band.com.br / 🏆 26. in BR

