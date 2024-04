Presidente do Peru substitui ministros após escândalo de relógios de luxo

A presidente do Peru, Dina Boluarte, substituiu seis ministros, na segunda-feira (2), depois que eles renunciaram abruptamente. A dança das cadeiras ministerial acontece em meio a um novo escândalo político envolvendo a presidente e relógios de luxo, acrescentando mais volatilidade à política cada vez mais instável do país sul-americano.

A série de demissões, incluindo a do ministro do Interior, vem após uma investigação lançada sobre alegações de enriquecimento ilícito pela presidente, que está sendo investigada por causa dos seus relógios Rolex. No fim de semana, a polícia e os promotores foram à casa e escritórios da presidente em busca de evidências da origem de pelo menos três relógios Rolex. Boluarte negou qualquer irregularidade e insistiu que comprou os relógios com seu próprio dinheiro. O ministro do Interior, Victor Torres, anunciou a sua decisão de renunciar na segunda-feira, o que foi seguido pelas demissões dos ministros da Educação e das Mulheres

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



CNNBrasil / 🏆 2. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Relógios de luxo ameaçam governo de Dina Boluarte no PeruA presidente do Peru, Dina Boluarte, enfrenta investigação sobre a procedência de relógios de luxo não declarados, o que pode levar à sua destituição pelo Congresso.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Ministro peruano renuncia em meio ao caso dos Rolex de Dina BoluarteSegundo a imprensa local, um setor do gabinete havia pedido a Víctor Torres para remover o coronel que liderou a operação de busca contra a presidente

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Três ministros peruanos renunciam em meio a 'Rolexgate', investigação que mira presidenteDina Boluarte é investigada por suposto enriquecimento ilícito envolvendo relógios de luxo não declarados

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

MP do Peru quer que presidente mostre relógios Rolex em depoimento sobre enriquecimento ilícitoDina Boluarte é investigada e prestará esclarecimentos no dia 5 de abril

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

La policía registra la casa de la presidenta de Perú por su colección de relojes de lujoLos agentes fuerzan la puerta de la residencia de Dina Boluarte, investigada por presunto enriquecimiento ilícito

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Residência da presidente do Peru é alvo de operação por escândalo de relógios RolexDina Boluarte é investigada por suposto enriquecimento ilícito

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »