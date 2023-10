Presidente do Fortaleza: 'Nossa vaidade é ver o clube ganhar'

Presidente do Fortaleza explica diferencial do clube: 'Aqui o dirigente não pensa em si; nossa vaidade é ver o time ganhar'Presidente do Fortaleza revela que recebeu mensagens de apoio de outros clubes do nordeste: 'Servimos, de alguma maneira, de inspiração' (1:39)Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.

"Qual era o problema aí? Hoje, a gente tem uma geração de dirigentes no Fortaleza que são todos cearenses, todos estudaram e hoje praticam as coisas no dia-a-dia. Junto com muita gente boa ao nosso lado, estamos buscando sempre melhoras e vamos entregando resultados", seguiu.

"Isso passa por identificação e foco, mas conhecer e realidade do clube é muito importante. E passa também pelo fato dos interesses do clube estarem sempre acima dos interesses individuais", argumentou. headtopics.com

"A instituição é o mais importante, o todo é o mais importante. Acho que é isso que temos hoje no Fortaleza. Nossa vaidade é ver o Fortaleza ganhar, aí a gente está feliz. Não é A ou B serem melhores, e sim o Fortaleza ganhar", apontou.

Presidente do Fortaleza explica origens do projeto do clube, comenta estrutura e diz: 'Estamos buscando e entregando resultado'Neste sábado, o Fortaleza encara a LDU para buscar o maior título da gestão Marcelo Paz, naquela que pode ser a primeira conquista internacional de um time do Nordeste. headtopics.com

"Estamos, de certa forma, representando o futebol nordestino como um todo. Todos os dirigentes daqui estão em corrente positiva, torcendo pelo Fortaleza", apontou o presidente do Leão."Quando eu assumi o Fortaleza, a gente estava em 10º no ranking do Nordeste. Hoje, a gente está em 1º no ranking regional e em 7º lugar no ranking brasileiro.

