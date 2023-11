Presidente do Corinthians promete ir à CBF contra pênalti para Santos

Presidente do Corinthians promete ir à CBF em protesto contra pênalti para o Santos: 'VAR usado para cometer um erro'

Duilio se revolta com pênalti marcado para o Santos em clássico: 'É um absurdo. Isso não pode acontecer' (0:54)Lucas Veríssimo Na zona mista do estádio, o mandatário criticou o VAR, que recomendou ao árbitro Anderson Daronco a revisão do lance, que culminou com a marcação da penalidade máxima, e prometeu ir à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em protesto.

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+."Não dá para entender. O VAR existe para evitar erros óbvios e claros. Hoje (O VAR) foi usado para se cometer um erro claro. Não tem sentido o árbitro ser chamado, olhar e dar o pênalti. Inverter uma decisão, dando um pênalti absurdo. headtopics.com

Corinthians e Santos ficam no empate em jogo marcado por gol contra bizarro de Jean Lucas e pênalti polêmico no fim 'Vozes do além': Mano ironiza arbitragem de Corinthians x Santos, detona VAR e fala em 'boa vontade imensa para um lado'No lance, Daronco em um primeiro momento não assinalou a penalidade, porém, após recomendação do VAR foi até o monitor do gramado para a revisão. E somente após apontou para a marcação.

O clássico, que só teve bola na rede a partir do segundo tempo, teve o placar aberto após gol contra de Jean Lucas. A penalidade santista foi cobrada e convertida por Mendoza.

