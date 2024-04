Presidente do CNJ lança campanha de doação de órgãos e novo sistema eletrônico

O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, lança hoje, às 14h30, a campanha 'Um Só Coração: seja vida na vida de alguém'. A iniciativa também marca a regulamentação do sistema de Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, desenvolvido pela Corregedoria Nacional de Justiça, em parceria com o Colégio Notarial do Brasil e a Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes (CGSNT), do Ministério da Saúde.

A partir de agora, esse sistema vai ajudar na fluidez do processo. Cerca de 42 mil pessoas aguardam na fila por um transplante no Brasil. Em 2023, 3 mil pessoas morreram antes de conseguir um doador. Local estava em reforma e fica no piso térreo de um prédio de 16 andares

