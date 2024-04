Presidente do Botsuana ameaça enviar 20 mil elefantes para a Alemanha

O presidente do Botsuana, Mokgweetsi Masisi, ameaçou enviar 20 mil elefantes para a Alemanha em meio a uma disputa sobre conservação ambiental. "Vinte mil elefantes para a Alemanha, isso não é uma piada", disse Masisi ao tablóide alemão Bild. O líder africano criticou o governo alemão - particularmente o ministério do meio ambiente - por tentar proibir a importação de troféus provenientes da caça de animais, em especial de elefantes, de Botsuana.

No início deste ano, o Ministério do Meio Ambiente alemão, liderado por Steffi Lemke, do partido Verde, levantou a possibilidade de limitar a vinda desses produtos para a Alemanha e levantou a preocupação sobre ao aumento da caça de elefantes no país africano. Masisi disse jornal alemão que o partido Verde deveria aprender a conviver com elefantes sem caçá-los. "É muito fácil sentar-se em Berlim e ter uma opinião sobre os nossos assuntos em Botsuan

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



CNNBrasil / 🏆 2. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Presidente de Botsuana ameaça enviar elefantes para a AlemanhaO presidente de Botsuana ameaçou enviar até 20 mil elefantes para a Alemanha como presente, em resposta às críticas do governo alemão à caça desses animais e às exportações de troféus. Botsuana abriga a maior população de elefantes do mundo e argumenta que a caça é importante para o controle da população desses animais.

Fonte: RevistaEpoca - 🏆 17. / 63 Consulte Mais informação »

Por que Botsuana ameaça enviar 20 mil elefantes para Alemanha: 'Não é brincadeira'Quase um terço da população global de elefantes vive no país africano. As autoridades procuram medidas para controlar o crescimento dessa população.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Botsuana ameaça enviar 20 mil elefantes para a Alemanha após críticas sobre caça'Não é uma piada', disse o presidente Mokgweetsi Masisi ao jornal alemão Bild

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Bellingham evita derrota da Inglaterra nos acréscimos; Alemanha bate Holanda de viradaA Inglaterra contou com a estrela de Jude Bellingham na tarde desta terça-feira para escapar de uma nova derrota (perdeu para o Brasil no sábado) nestes

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

FALSO: Suécia não abandonou metas de desenvolvimento sustentável e vídeo foi gravado na AlemanhaConfira a verificação realizada pelos jornalistas integrantes do Projeto Comprova

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Técnico da Alemanha se derrete por atuação de craque em vitória sobre a França: ‘Extraordinário’O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, rasgou elogios à atuação de um dos seus jogadores na vitória sobre a França por 2 a 0.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »