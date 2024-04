Presidente do Banco Central pretende fazer transição suave para sucessor

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira (3) que pretende fazer a transição mais suave possível para seu sucessor. O mandato de Campos Neto termina em 31 de dezembro deste ano. Campos afirmou que a coisa mais importante para quem senta na cadeira hoje é “ter a firmeza de dizer não quando for necessário”. Campos Neto ressaltou que é importante dizer não e explicar, “para dentro e para fora”, que o ciclo de política monetária tem um prazo diferenciado.

No evento Bradesco BBI Brazil Investment Forum, em São Paulo, Campos Neto defendeu que a sabatina do novo nome aconteça ainda este ano

