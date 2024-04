Presidente de Botsuana ameaça enviar elefantes para a Alemanha

O presidente de Botsuana ameaçou a Alemanha com o envio de até 20 mil elefantes como presente, irritado com as críticas do governo alemão à caça desses animais e às exportações de troféus praticadas pelo seu país. As autoridades locais argumentam que a caça é importante para o controle da população desses animais.

Os alemães devem "conviver com os animais agora que estão tentando nos dar instruções", disse o líder do Botsuana, Mokgweetsi Masisi, em declarações ao jornal alemão Bild, publicadas online na terça-feira. "Isto não é uma piada", acrescentou sobre sua oferta de enviar até 20.000 elefantes para o país do norte da Europa. "Gostaríamos de fazer esse presente à Alemanha", disse Masisi, acrescentando que "não aceitará recusa". Botsuana, um país da África Austral, abriga a maior população de elefantes do mundo, cerca de 130 mil, com os quais a convivência às vezes é difícil, segundo o presidente. O mandatário referiu-se a ataques contra humanos, vilas e plantações

