Presidente da Liesa questiona identidade racial de carnavalesco da Portela em podcast

Em um podcast, Jorge Perlingeiro perguntou Antônio Gonzaga: 'Você é negro? Precisamos dar uma mão de tinta em você porque está muito clarinho'Jorge Perlingeiro, de 78 anos, questionou a identidade racial do carnavalesco Antônio Gonzaga, da Portela, em podcast — Foto: Reprodução/Redes sociais O questionamento do presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Perlingeiro, de 78 anos, virou polêmica nas redes sociais nesta terça-feira.

Durante uma entrevista ao podcast “Só se for agora", Perlingeiro questionou a identidade racial do carnavalesco Antônio Gonzaga, da Portela: "Você é negro? Precisamos dar uma mão de tinta em você porque está muito clarinho", disse ele no programa. Personalidades do carnaval reagiram, criticaram Perlingeiro e prestaram solidariedade aos carnavalescos. Justiça solta chefe da segurança de Rogério Andrade, suspeito de envolvimento na morte de Fernando IggnácioEm uma publicação no Instagram, a Portela, onde André e Gonzaga trabalham, prestou solidariedade aos carnavalescos

:

