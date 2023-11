Presidente da Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade e Distúrbios Metabólicos comenta impacto de Ozempic, Mounjaro e novas drogas

Ricardo Cohen é referência nacional em pesquisas e acompanhamento de pacientes que vivem com obesidade e diabetes, e foi retomado o debate sobre a importância de tratar a condição como uma doença que não deve ser estigmatizada, mas tratada com as opções mais atualizadas para oferecer qualidade de vida aos pacientes. Por outro lado, houve o uso desenfreado e sem indicação dos remédios que ficaram erroneamente conhecidos como “canetas emagrecedoras”, febre amplificada por celebridades.

Neste cenário de pessoas ávidas por Ozempic, Wegovy, Mounjaro e pelos resultados de testes com novas drogas, um dos especialistas mais renomados do Brasil, referência em estudos sobre o tema, vai assumir no próximo ano a presidência da Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade e Distúrbios Metabólicos. Ele fala sobre a missão de presidir a entidade global, os impactos dos tratamentos para a doença e no futuro da cirurgia bariátrica. “A obesidade é uma doença geneticamente ativ





VEJA » / 🏆 5. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Após cirurgia, Lula planeja viagem internacional para três paísesEquipe médica fará avaliação entre a 6ª e 8ª semana após procedimento

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Após cirurgia, Lula planeja viagem internacional para três paísesEquipe médica fará avaliação entre a 6ª e 8ª semana após procedimento

Fonte: exame - 🏆 18. / 63 Consulte Mais informação »

Ex-presidente da Federação Espanhola é banido do futebol por 3 anos após beijo forçadoFifa anunciou o banimento de Luis Rubiales de qualquer atividade relacionada ao esporte

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Ex-Presidente da Federação Espanhola de futebol é banido por 3 anosA Fifa baniu Luis Rubiales do futebol por três anos pela após beijar na boca uma jogadora espanhola na Copa do Mundo Feminina

Fonte: o_antagonista - 🏆 22. / 52 Consulte Mais informação »

Ex-presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales é suspenso por três anos pela FifaEx-dirigente deu um beijo forçado em uma jogadora da seleção do seu país

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Fifa bane ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol por beijo na jogadora Jenni HermosoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: jornalnacional - 🏆 24. / 51 Consulte Mais informação »