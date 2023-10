Presidente da Câmara de Rio das Ostras cobra pagamento do piso salarial para Profissionais de Enfermagem

Rio das Ostras - O presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras, Maurício BM, mais uma vez pressionou o poder executivo local a efetuar o pagamento do piso salarial devidamente aos profissionais da enfermagem. O presidente enfatizou a importância de cumprir os direitos trabalhistas desses profissionais.

Entretanto, o pagamento não foi realizado até o momento, gerando preocupação e insatisfação entre os profissionais da área.'Não é justo com os profissionais da enfermagem. É uma falta de respeito. Eu vou preparar um requerimento em busca de respostas para garantir que o pagamento seja efetuado da maneira correta. Não podemos mais aceitar desculpas e prorrogações no prazo para o pagamento', disse MB.

