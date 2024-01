Presidente dá início às obras de ampliação da refinaria em Pernambuco

Presidente visitou a unidade, em Pernambuco, e deu início às obras. Estatal também vai reiniciar ampliação do Comperj, no Rio, em plano que especialistas veem com reservas. A RNEST tem capacidade de processamento de 230 mil barris de petróleo por dia. Nesta unidade, são produzidos derivados de petróleo, como nafta, diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP). No setor de refino, marcado por casos de corrupção revelados pela Operação Lava-Jato, da Polícia Federal, nas gestões anteriores do PT.

E que promete gerar 30 mil empregos. Até 2028, a estatal pretende investir US$ 17 bilhões na ampliação da capacidade de produção de combustíveis. Atualmente, o Brasil não produz toda a gasolina e o diesel que consome, o que deixa os preços dos combustíveis vulneráveis às variações internacionais. E contava originalmente com a participação da Venezuela PDVSA, que anos mais tarde desistiu do projeto





