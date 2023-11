Presente na Seleção na última data Fifa, David Neres se machuca e só volta a jogar em 2024

Portugal - David Neres sofreu uma lesão no menisco interno esquerdo durante o empate do Benfica com o Casa Pia por 1 a 1, no último sábado, pelo Campeonato Português, e só voltará a jogar em 2024. A informação foi dada neste domingo, 29, pelo jornal 'Record', de Portugal. O atacante, vale lembrar, esteve com a seleção brasileira na última data Fifa.

Ele foi chamado após o corte de Raphinha, que havia se lesionado na época durante jogo do Barcelona. David Neres é cria do São Paulo e está no futebol europeu desde 2017, quando chegou ao Ajax. Ele ficou no clube holandês até 2022, ano em que se transferiu para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. No entanto, o atacante não disputou nenhuma partida oficial pelo novo time por causa da invasão da Rússia. Assim, em junho de 2022, foi para o Benfica.

Goleiro do Brasil no Pan carrega sonho do 'irmão' que morreu no Ninho do UrubuO goleiro é titular da seleção no Pan de Santiago Consulte Mais informação ⮕

Pan de Santiago: em campanha histórica, Brasil fica com a prata no beisebolSeleção Brasileira perdeu para a Colômbia na grande final Consulte Mais informação ⮕

‘Seria ótimo se Neymar se concentrasse mais no futebol’, dispara campeão do tetra com a SeleçãoPara ele, o tempo de Neymar está acabando no futebol e ele precisa se dedicar mais para conseguir render mais Consulte Mais informação ⮕

Brasil x Honduras: onde assistir ao vivo, prováveis escalações e horário do jogo pelo Pan-AmericanoSeleção Brasileira vem de vitória sobre a Colômbia... Consulte Mais informação ⮕

Sensação no Pan, seleção de beisebol do Brasil conquista a medalha de prataNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

8 jogos grátis para resgatar e jogar no PC, consoles e mobileConfira a nossa seleção de jogos gratuitos incríveis para curtir no final de semana! Consulte Mais informação ⮕