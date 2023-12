Presente de Natal para os torcedores brasileiros de futebol

Chegou o Natal, e só existem dois tipos de torcedor no futebol brasileiro: os que têm motivos para comemorar de barriga cheia e os que esperam um 2024 melhor do que foi 2023. Mas, independentemente do seu grupo, todo mundo tem direito de esperar um presentinho nesta época do ano, não é verdade? Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.

Gustavo Scarpa está chegando e promete ser o reforço de peso para ajudar um ataque que já brilhou em 2023 com a dupla Hulk e Paulinho. Aliás, é fundamental que o camisa 7 permaneça após os 'desabafos' sobre uma possível saída e, quem sabe, ainda não chegue um 'reserva de luxo' na frente, como o ex-Flamengo Rodrigo Muniz? tão próximo em 2023. Mais do que qualquer jogador ou algo que o Papai Noel possa entregar neste dia 25, o que o alvinegro está focado mesmo é em receber a classificação para a fase de grupos da O corintiano é mais um torcedor que só quer um ano melhor em 202





Mundo ESPN » / 🏆 31. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.