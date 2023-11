Preocupação no meio de campo em próximo jogo do São Paulo? Entenda a situação de Alisson

apurou, o jogador sofreu uma pancada na região ainda no primeiro tempo. A substituição do atleta, por sua vez, aconteceu na segunda etapa.

Mas, ao que tudo indica, não parece ser nada que preocupe. Como de costume nestes casos, Alisson deve ser avaliado na segunda-feira (30), durante a reapresentação da equipe.+ Quem vai cair? Aposte R$200 e ganhe mais de R$500 em Chapecoense x Tombense na Série B

A principal dúvida é sobre como ficaria para o próximo desafio da equipe, durante a semana, pelo Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira (2), o Tricolor enfrenta o Cruzeiro, no estádio do Morumbi. Dependendo da avaliação de Alisson, o meio de campo de Dorival Júnior pode sofrer com algumas mudanças. headtopics.com

