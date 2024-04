Preocupações com o número 44 em uniformes de futebol alemão

📆 02/04/2024 10:57:00

📰 valoreconomico ⏱ Reading Time:

1 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 21%

Publisher: 93%

Esportes Notícia

Está impedindo que as pessoas comprem uniformes personalizados do futebol alemão depois que surgiram preocupações de que o desenho do número 44 se assemelha a um símbolo usado pelas unidades SS da era nazista.

Uniformes, Futebol, Alemanha, Número 44, Símbolo Nazista