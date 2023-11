Premiação Caboré revela finalistas em 14 categorias

Acesse tudo sobre empresas da B3 em um só lugar! Recomendação de analistas, preço-alvo, indicadores, notícias exclusivas e gráficos - tudo para você tomar decisões de investimento A premiação reconhece os profissionais que vêm contribuindo para o fortalecimento e desenvolvimento dos segmentos de comunicação, marketing e mídia no país, principal premiação da indústria de comunicação no Brasil.

A lista completa dos finalistas, em 14 categorias, foi revelada nesta quinta-feira (28) nas redes sociais do Meio & Mensagem.O Caboré reconhece os profissionais que vêm contribuindo para o fortalecimento e desenvolvimento dos segmentos de comunicação, marketing e mídia no país.Os indicados para a final do Caboré foram revelados em duas etapas nas redes sociais do Meio & Mensagem no Instagram, LinkedIn e X (ex-Twitter). Na quarta-feira (27), foram anunciados os indicados para as categorias de Agência de Comunicação, Profissional de Veículo, Serviço de Marketing, Profissional de Marketing, Profissional de Atendimento e Negócios, Plataforma de Comunicação e Profissional de Estratégi

TEC_MUNDO: The Game Awards 2023: Jogos esquecidos pela premiaçãoA premiação The Game Awards 2023 revelou a lista de indicados, mas alguns jogos populares ficaram de fora, como Hogwarts Legacy.

JORNALOGLOBO: Cerimônia de premiação do Grammy Latino 2023A cerimônia de premiação do Grammy Latino 2023 aconteceu nesta quinta-feira, 16 de novembro, em Sevilha, na Espanha. Laura Pausini foi a escolhida como 'Personalidade do ano' e foi homenageada por sua carreira como artista multifacetada e multilíngue.

JORNALEXTRA: Seleção brasileira enfrenta a Colômbia com novo técnicoA seleção brasileira enfrenta a Colômbia em seu penúltimo jogo oficial com o técnico Fernando Diniz. O contrato do treinador se encerra no próximo ano e a equipe passa por uma reformulação após a saída de Tite. Apesar do possível pior início de Eliminatórias da História, Diniz acredita que as mudanças são necessárias para o processo de renovação.

CNNBRASİL: 59,3ºC: Rio tem novo recorde de sensação térmicaÉ a maior medição desde 2014, quando o Centro de Operações Rio começou a medir.

CARTACAPİTAL: Ameaças à república e a privatização dos serviços públicosArtigo | Criar agência reguladora é chancelar cartel na educação (Gilson Reis e sigacontee)

CNNBRASİL: Vitória-BA garante vaga na Copa do Brasil de 2024 após título da Série BO Vitória-BA conquistou uma vaga na Copa do Brasil de 2024 após vencer a Série B. O time se tornou o 84º participante garantido no torneio e terá a chance de disputar o prêmio milionário e uma vaga direta na Copa Libertadores de 2025. As vagas restantes serão distribuídas através do Campeonato Brasil eiro e da Copa Santa Catarina.

