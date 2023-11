Preguntas y respuestas sobre el informe de pederastia en la Iglesia del Defensor del Pueblo

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

Esta última replicó que se ha negado a investigar los casos remitidos por EL PAÍS por considerarlos “meras especulaciones o murmuraciones”, según el informe, cuando lo cierto es que este diario ha publicado este mes seis casos que este obispado ha encubierto y ocultado en los últimos años.

La búsqueda de la verdad continúaEl informe del Defensor del Pueblo, que constata los abusos sexuales ocurridos en el clero, resalta la falta de colaboración de la Iglesia católica

La dureza del informe del Defensor pilla por sorpresa a la Iglesia y abre una división interna sobre cómo afrontar el escándaloEl presidente de los obispos ataca las extrapolaciones de la encuesta sobre pederastia en el clero, mientras las órdenes religiosas, donde están la mayoría de los casos, piden perdón a las víctimas y valoran el estudio

El presidente de los obispos rechaza el informe del Defensor: "Las cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de engañar"El cardenal Omella, que ha tardado 24 horas en reaccionar al estudio de Gabilondo, desdeña la encuesta que estima que el 1,13% de la población, 440.000 personas, ha sufrido abusos en la infancia en entornos religiosos

El sínodo de los obispos desafía a la Iglesia para que se pronuncie sobre el papel de la mujerEl documento final pide que ellas estén en puestos de poder, que en un año se presenten conclusiones sobre el diaconado femenino y que se siga estudiando la cancelación del celibato en algunas circunstancias

