Prefeitura planeja esquema para garantir transporte gratuito no Enem 2023

“Desta forma, por exemplo, o candidato que mora no Açude e irá fazer a prova em Três Poços, poderá pegar o ônibus no seu bairro, descer na Rodoviária e, de lá, pegar o coletivo que o deixará no local do seu exame”, explicou o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TERRANOTICIASBR: Terra realiza cobertura do Enem 2023 focada em serviço e TikTokCom distribuição multiplataforma, o Terra oferece um material descomplicado e educativo para apoiar os estudantes em todas as etapas do Enem

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Candidatos do Enem 2023 alocados a mais de 30 km de casa podem pedir reaplicaçãoNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Cefet/RJ Petrópolis promove aula aberta de revisão para o Enem 2023No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Enem 2023: cidade de São Paulo terá ônibus de graça nos dias do exameEm ambos os dias a gratuidade será das 9h às 21h e será permitido embarcar e desembarcar pela mesma porta, sem pagamento da tarifa

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Enem 2023: cidade de São Paulo terá ônibus de graça nos dias do exameO exame será aplicado em 5 e 12 de novembro de 2023

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

G1: Enem 2023: ministro garante que prejudicados com local de prova distante farão prova em dezembroEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕