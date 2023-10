Prefeitura entrega 150 primeiros contratos a Microempreendedores Individuais

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos, celebrou nesta quinta-feira (26) a assinatura dos contratos dos 150 primeiros Microempreendedores Individuais (MEI) inscritos e aprovados no programa Fomenta Maricá. A cerimônia ocorreu no Cine Henfil, com a presença de diversas autoridades da cidade e convidados.

Agora, na segunda etapa, mantemos o entendimento de que o crédito do Fomenta Maricá, é para aquele pequeno empreendedor que não via oportunidade antes e que, agora, consegue enxergar um caminho'.O secretário de Governo de Maricá João Maurício de Freitas (Joãozinho) falou sobre os diversos projetos de inclusão do município.'O que estamos vendo aqui no Fomenta é raro.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Prefeitura amplia serviços para os microempreendedores individuais de AraruamaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: Saiba o que mudou no Brasil em 150 anosDos recenseadores atravessando o país em lombo de burro, no reinado de Pedro II, à era digital, vejas as curiosidades das edições da pesquisa Consulte Mais informação ⮕

Parceria entre prefeitura de Volta Redonda e governo do estado reforma Hospital São João BatistaCerca de R$ 20 milhões foram investidos na ampliação da unidade; obras começaram no fim da última semana Consulte Mais informação ⮕

Parceira entre a Prefeitura e o IFRJ leva ação social ao Campus NilópolisNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Prefeitura do Rio apaga pichações com provocações à comunidade judaicaPrefeitura do Rio apaga pichações com provocações à comunidade judaica Consulte Mais informação ⮕

Prefeitura de Barra Mansa realiza vacinação antirrábica na Região LesteNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕