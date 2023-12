Prefeitura do Rio inaugura espaço para atender população em situação de rua

A Prefeitura do Rio inaugurou, na tarde desta quinta-feira (21), o Ponto de Apoio na Rua (PAR) Carioca, espaço para atender a população em situação de rua, oferecendo serviços de integração e acolhimento com atividades de geração de renda. A área, localizada na Avenida Henrique Valadares, próximo à Praça da Cruz Vermelha, no Centro do Rio, tem como objetivo ser o primeiro passo para a reinserção das pessoas na sociedade e no mercado de trabalho.

A inauguração faz parte do programa 'Seguir em Frente', que também aborda a internação involuntária. Para o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a principal ideia do projeto é criar vínculos com as pessoas para tirá-las da situação de rua. Ele explicou ainda que o programa é dividido em cinco fases não lineares, que são elas: retirá-las das ruas, cuidar de sua saúde, conduzir para um emprego, conseguir uma moradia definitiva e combater a discriminação. 'Hoje a gente lança um programa que vai passar invisível para a maioria das pessoa





jornalodia » / 🏆 9. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ar poluído: Bangu, Irajá e Centro batem recorde de emissão de ozônio no Rio, diz prefeituraMunicípio quer aumentar a área verde, uma das medidas para tentar amenizar o calor, que ultrapassou sensação térmica de 59 graus na primavera

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Operação Verão no Rio pode apreender crianças e adolescentes mesmo sem cometerem crimesOs agentes da Operação Verão no Rio de Janeiro poderão apreender e conduzir crianças e adolescentes mesmo que não tenham cometido crimes. A medida foi autorizada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio, após a revogação de uma liminar que impedia as abordagens. O governo do Estado e a prefeitura do Rio questionaram a decisão anterior da juíza que proibia ações preventivas da Operação Verão direcionadas a menores para reforçar a segurança nas praias.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Presidente do TJ revoga liminar que proibia abordagens a menores a caminho da praiaDecisão atendeu a pedido feito pelo governo do Estado e pela prefeitura até julgamento do processo

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Lucas Lucco recebe apoio de famosos após desabafo sobre transtorno bipolar e pausa na carreiraNomes como Marcos Mion, Aline Campos e Solange Couto se solidarizam com colega, que cancelou shows para tratar saúde mental

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Prefeito do Rio irá recorrer da decisão que proíbe apreensão de adolescentes durante a Operação VerãoO prefeito Eduardo Paes (PSD) usou as suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (15), para dizer que irá recorrer da decisão da Justiça do Rio que proibiu a apreensão de adolescentes sem flagrante durante a Operação Verão. Segundo ele, a determinação atrapalha o cumprimento das obrigações com a segurança pública da prefeitura.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Chefe da segurança de bicheiro sofre atentado no Rio de JaneiroMárcio Araújo, chefe da segurança do bicheiro Rogério Andrade, foi alvo de um atentado em sua casa na Ilha de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Homens armados atiraram contra a fachada de sua residência enquanto ele estava com sua esposa e filho. O policial e sua família conseguiram se abrigar em um quarto seguro.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »