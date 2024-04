Prefeitura do Rio convoca novos servidores para cargos na Fazenda e Planejamento

A Prefeitura do Rio anunciou nesta quarta-feira (dia 04) a convocação dos novos servidores que preencherão cargos na Secretaria municipal de Fazenda e Planejamento e na Controladoria Geral do Município. A cidade convoca, no total, 84 candidatos aprovados nos concursos públicos realizados em 2023. Os cargos convocados imediatamente são: 25 para Fiscal de Rendas; 18 para Analista de Planejamento e Orçamento; 40 para Contadores e 1 para Técnico de Controle Interno.

A Prefeitura conta ainda com um banco de reservas de candidatos aprovados e classificados para futuras convocações. Os cargos preenchidos aguardavam concurso há alguns anos. O cargo de Analista de Planejamento e Orçamento ficou sem concurso por 13 anos, enquanto que para o cargo de Fiscal de Renda foram 12 anos sem concursos

