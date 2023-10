Prefeitura de Itaboraí abre inscrições para 150 vagas em cursos de qualificação profissional

Itaboraí - Estão abertas, até o dia 6 de novembro, as inscrições para três cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

Os cursos têm previsão de início no dia 13 de novembro de 2023 e serão realizadas nos seguintes locais: FAETEC, em Ampliação (Operador de Sistemas Computacionais em Rede na sede da Faetec), na sede do Sine, no Centro (Assistente de Controle de Qualidade) e em uma unidade móvel localizada ao lado do CIEP Brizolão 130 – Doutor Elias de Miranda Saraiva, no Rio Várzea (Soldador de Aço Carbono Eletrodo Revestido 4G).

