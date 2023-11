Prefeitura de Cantagalo oferece palestra para interessados em fornecer produtos e serviços para a Educação

A Prefeitura de Cantagalo vai realizar, no dia 7 de novembro, a partir das 9h, uma palestra gratuita para interessados em fornecer produtos para as escolas municipais através do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE. Entre os produtos demandados pelas unidades de ensino estão material de papelaria; material de informática; e material pedagógico/didático.

As escolas também precisam, frequentemente, contratar serviços, tais como pintura, eletricista, serralheiro, bombeiro hidráulico, conserto de aparelhos de refrigeração e muitos outros. Os interessados em saber mais sobre como ser fornecedor da Prefeitura podem se inscrever para a palestra no link: https://forms.office.com/r/UMqPb2i0tz. Serviço: Palestra: Como vender para as escolas do município de Cantagalo, através do PDDE.

