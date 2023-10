Prefeitura de Barra Mansa transfere ponto facultativo para segunda-feira

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio de decreto, informa que o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, será transferido para a próxima segunda-feira (30). A medida é válida para as repartições municipais.Os serviços essenciais funcionarão normalmente, assim como aqueles que são executados sob regime de plantão/escala.

Defesa CivilO atendimento de emergência da Defesa Civil poderá ser acionado por meio do telefone 199 ou do WhatsApp (24) 98121-3427. As ligações serão recebidas pela Guarda Municipal no Cesp (Centro Estratégico de Segurança Pública) e direcionadas à equipe de plantão.

Brasil Manchetes

