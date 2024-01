Prefeito do Rio denuncia extorsão do crime organizado em obras do Parque Piedade

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, denunciou nas redes sociais a extorsão do crime organizado à empreiteira responsável pelas obras do Parque Piedade. Os criminosos exigiram o pagamento de R$ 500 mil e ameaçaram paralisar as obras caso não fosse efetuado o pagamento. A denúncia está sendo apurada pela Draco. A Secretaria de Ordem Pública informou que irá denunciar aos órgãos de segurança essa informação e que a prefeitura não tolera esse tipo de atitude.





