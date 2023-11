Prefeito de Barra Mansa confere obras no bairro Boa Vista I

“Atualmente, em toda a rede de ensino, nós temos 786 crianças matriculadas nas creches. Com a construção dessa unidade do Boa Vista I, e das outras que também estão em andamento (Vila Ursulino, Colônia, Nova Esperança e Vista Alegre), nós vamos ter mais 440 vagas, passando para 1.226 vagas”, lembrou Marcus Barros.Um dos destaques das obras que estão em andamento é a preocupação do governo municipal com a acessibilidade.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Assistidos pelo Centro Pop de Barra Mansa participam de corrida do Sest SenatNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: PM prende em Volta Redonda três suspeitos de fugir de operação feita em Barra MansaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Orquestra Sinfônica de Barra Mansa realiza apresentação na Casa do RotarianoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Prefeito do Rio confirma telão na Cinelândia para final da Libertadores entre Fluminense e Boca JuniorsNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Prefeito de Campina Grande contrata empresa de prima sem licitaçãoBruno Cunha Lima fechou acordo de R$ 121 mil com Roberta Gomes da Cunha Lima, que é casada com o atual secretário de Cultura da cidade

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: PF prende miliciano que seria alvo de traficantes que executaram médicos na Barra da TijucaTaillon de Alcântara Pereira Barbosa e seu pai, Dalmir Barbosa, foram presos na Zona Oeste do Rio

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕